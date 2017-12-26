Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Константина Залдастанишвили

26.12.2017 13:49 Премьер-министр Грузии Георгий Квириканвили приносит соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австрии Константина Залдастанишвили.



«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австрийской республике Константина Залдастанишвили.



Коте был особенным человеком, другом, большим профессионалом, который всей сущностью служил свой стране. Он был тем представителем поколения грузинских дипломатов, которому выпала миссия, представить миру и познакомить его с Грузией, как с независимой страной. Именно эту сложнейшую миссию выполнил Константин – он одним из первых вынес главный посыл в связи с европейскими стремлениями Грузии.



Приношу соболезнования его семье, близким и грузинскому дипломатическому корпусу.



Смерть Константина Залдастанишвили является большой потерей для грузинской дипломатии, всей Грузии», — говорится в письме.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

