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Квирикашвили выразил соболезнования в связи с кончиной Константина Залдастанишвили


26.12.2017   13:49
Премьер-министр Грузии Георгий Квириканвили приносит соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австрии Константина Залдастанишвили.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Австрийской республике Константина Залдастанишвили.

Коте был особенным человеком, другом, большим профессионалом, который всей сущностью служил свой стране. Он был тем представителем поколения грузинских дипломатов, которому выпала миссия, представить миру и познакомить его с Грузией, как с независимой страной. Именно эту сложнейшую миссию выполнил Константин – он одним из первых вынес главный посыл в связи с европейскими стремлениями Грузии.

Приношу соболезнования его семье, близким и грузинскому дипломатическому корпусу.

Смерть Константина Залдастанишвили является большой потерей для грузинской дипломатии, всей Грузии», — говорится в письме.






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