Премьер-министр Грузии встретился с президентом Армении

26.12.2017 14:03 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении Сержем Саргсяном, который находится с официальным визитом в Грузии.



По информации пресс-службы премьер-министра, глава правительства поблагодарил президента Армении за визит и обратил внимание на позитивную динамику развития добрососедских отношений.



«Глубоко уважаемый президент, приветствую вас. Мы рады, что вы решили приехать с визитом. В первую очередь, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать мира и вашей стране – стабильного развития. Я рад, что ваш визит завершает год, когда мы отпраздновали 25-летний юбилей дипломатических отношений, однако наши отношения насчитывают многие века и всегда были такими же теплыми и добрососедскими, как сейчас. Мы приветствуем рост динамики наших двухсторонних отношений. Добро пожаловать», — обратился Георгий Квирикашвили к Сержу Саргсяну.



Президент Армении поблагодарил премьер-министра Грузии за теплый прием и выразил надежду на дальнейшее углубление отношений двух стран.



«Большое спасибо, господин премьер-министр за теплый прием. Я уверен, что встречи высокого ранга принесут лишь положительные результаты в отношениях наших стран, которые постоянно развиваются в направлении подъема. Прошедший за последние тысячелетия путь обязывать нас и возлагает на нас ответственность перед нашими народами, хорошо пройти доверенный нам период. Пользуюсь случаем, поздравляю грузинский народ с наступающим Рождеством и Новым Годом, желаю терпения, оптимизма, так как у нас нет другого пути, мы обязаны, еще более развиваться», — отметил президент Армении.



Стороны говорили о существующем текущем сотрудничестве в разных сферах, а также об официальном визите премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Армению, который запланирован в ближайшем будущем.















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