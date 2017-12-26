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Президент Серж Саргсян и патриарх Илия II подчеркнули роль Церкви в деле развития отношений Армении и Грузии


26.12.2017   14:33
В рамках официального визита в Грузию президент Армении Серж Саргсян сегодня утром до предусмотренных протоколом двусторонних встреч, с представителями арямнской общины в Тбилиси посетил кафедральную церковь Сурб Геворк Грузинской епархии Армянской Апостольской Церкви. Затем президент Саргсян на тбилисской Площади Героев возложил венок к мемориалу и воздал дань памяти.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, президент Армении затем провел встречу с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Серж Саргсян от своего имении и имени армянского народа поздравил Илию Второго по случаю важного для грузинского народа юбилея – 40-летия интронизации Католикоса-Патриарха Всея Грузии. Глава государства подчеркнул, что за эти 4 десятилетия патриарх Илия II провел огромную работу в направлении укрепления Грузинской православной церкви.

Президент Армении поблагодарил Католикоса-Патриарха Всея Грузии за его молитвы о сохранении и укреплении дружбы армянского и грузинского народов.

Президент Саргсян и Илия Второй обоюдно отметили важность отношений между государством и церковью.

Президент С. Саргсян высоко оценил роль церкви в жизни армянского народа и сохранении национальной идентичности, в особенности в период отсутствия государственности.

Он подчеркнул, что Армения и Грузия взаимосвязаны многовековой дружбой, традиции которой зиждутся на общих христианских и культурных ценностях, а также на прочной исторической основе.
Серж Саргсян и Илия II обоюдно подчеркнули важность роли Армянской Апостольской и Грузинской Православной церквей в деле развития дружественных двусторонних отношений.

В ходе встречи президент представил патриарху итоги переговоров, проведенных в рамках данного официального визита, с удовлетворением отметив эффективность обсуждений и достигнутых договоренностей.

Патриарх Илия II попросил президента Сержа Саргсяна передать сердечные приветствия и наилучшие пожелания Католикосу Всех армян Гарегину II.






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