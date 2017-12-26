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Саакашвили намерен подать иск к СБУ из-за его похищения


26.12.2017   14:36
Третий президент Грузии Михеил Саакашвили намерен подать иск в отношении Службы безопасности Украины из-за его похищения. Об этом он сообщил во время общения с журналистами перед допросом в СБУ. Прямую трансляцию вел телеканал NewsOne.

"Мы сейчас готовим к СБУ иск за бандитизм, нападение, похищение человека. Они меня похитили. Это подтверждено официально", - отметил он.

Саакашвили подчеркнул, что также намеревается подать иск в ЕСПЧ и получить компенсацию за вред, нанесенный ему действиями силовиков.

"Также готовим иск в Европейский суд по правам человека. Я буду требовать компенсацию за похищение. Когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать не просто за то, что они сделали со мной, а за то, что они ежедневно делают с гражданами Украины", - указал третий президент Грузии.






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