Саакашвили намерен подать иск к СБУ из-за его похищения

26.12.2017 14:36 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили намерен подать иск в отношении Службы безопасности Украины из-за его похищения. Об этом он сообщил во время общения с журналистами перед допросом в СБУ. Прямую трансляцию вел телеканал NewsOne.



"Мы сейчас готовим к СБУ иск за бандитизм, нападение, похищение человека. Они меня похитили. Это подтверждено официально", - отметил он.



Саакашвили подчеркнул, что также намеревается подать иск в ЕСПЧ и получить компенсацию за вред, нанесенный ему действиями силовиков.



"Также готовим иск в Европейский суд по правам человека. Я буду требовать компенсацию за похищение. Когда в Украине сменится власть, каждый из них будет отвечать не просто за то, что они сделали со мной, а за то, что они ежедневно делают с гражданами Украины", - указал третий президент Грузии.















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