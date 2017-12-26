Саакашвили: Путин засудил Навального по фейковым обвинениям, и то же самое Порошенко пытается делать со мной

26.12.2017 14:40 Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух нових сил" Михеил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко пытается засудить его по сфабрикованным обвинениям, как это сделал президент России Владимир Путин в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Саакашвили написал в Facebook.



"Путин отказал единственному смельчаку России, посмевшему бросить ему вызов, Алексею Навальному, в регистрации его кандидатуры на выборы, а Порошенко лишил меня гражданства, чтобы я не занимался в Украине политикой. Путин засудил Навального по фейковым обвинениям и то же самое Порошенко пытается делать со мной. Путин запрещает показывать Навального по ТВ, а у нас, у тех немногих каналов, которые меня показывают, постоянно возникают проблемы", – написал Саакашвили.



По его словам, "Порошенко мог бы стать Мазепой или Хмельницким Украины, может, даже новым Черчиллем Европы, но все время пытается стать Путиным".



"Ну что ж, с этим кандидатом в Путины украинский народ разберется очень быстро, как говорил один недавний классик: "Украина – не Россия", – резюмировал экс-президент Грузии.















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