Визит Саргсяна носит важное политическое значение - Менагаришвили

26.12.2017 14:51 Несмотря на то, что президент Армении Серж Саргсян не впервые посещает Грузию, каждый такой визит имеет важное политическое значение, сказал бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили в интервью Sputnik Грузия



"Этот визит элемент той системы взаимоотношений, которые выстроены у нас уже пару десятков лет с обоими нашими закавказскими соседями. Включают они и регулярные посещения на высшем уровне столиц друг друга. Несмотря на то, что это не первый визит президента Армении в Грузию, каждый такой приезд, безусловно, имеет важное значение уже чисто политически", — сказал Менагаришвили.



Саргсян вместе с первой леди Армении прибыл в Грузию с официальным двухдневным визитом в понедельник. Глава армянского государства уже провел встречу наедине со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, после которой с участием двух президентов состоялись переговоры в расширенном формате.



В понедельник же Саргсян посетил Научно-культурный центр "Дом Ованнеса Туманяна", расположенный в Тбилиси и встретился с представителями армянской общины.



В ходе второго дня официального визита президент Армении встретился с Католикос-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе и премьер-министром Георгием Квирикашвили.















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