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Саакашвили покинул здание СБУ - повестка была оформлена неверно


26.12.2017   16:51
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе со своим адвокатом покинул здание СБУ. Как сообщил сам политик, в повестке было указано два следственных действия.

По его словам, причина того, что он не попал на допрос в неверном оформлении повестки. В документе указаны 2 следственных действия: допрос и отбор образцов. Согласно законодадтельству, эти процессуальные действия должны быть разделены.

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий зарегистрировал обращение к следователю о разделении следственных действий.

СМИ сообщают, что назначенное на 13.00 заседание суда по делу Саакашвили перенесено в связи с его предполагаемым допросом в СБУ.

По иску Саакашвили судьи должны были рассмотреть вопрос о по отмене указа президента о лишении его гражданства.






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