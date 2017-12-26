Саакашвили покинул здание СБУ - повестка была оформлена неверно

26.12.2017 16:51 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе со своим адвокатом покинул здание СБУ. Как сообщил сам политик, в повестке было указано два следственных действия.



По его словам, причина того, что он не попал на допрос в неверном оформлении повестки. В документе указаны 2 следственных действия: допрос и отбор образцов. Согласно законодадтельству, эти процессуальные действия должны быть разделены.



Адвокат политика Руслан Чернолуцкий зарегистрировал обращение к следователю о разделении следственных действий.



СМИ сообщают, что назначенное на 13.00 заседание суда по делу Саакашвили перенесено в связи с его предполагаемым допросом в СБУ.



По иску Саакашвили судьи должны были рассмотреть вопрос о по отмене указа президента о лишении его гражданства.















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