Каладзе рассказал о результатах своей работы на должности мэра Тбилиси

26.12.2017 16:54 Мэр Тбилиси Каха Каладзе подвел итоги работы своей команды в 2017 году.



Каладзе стал новым столичным градоначальником по итогам местных выборов, прошедших в Грузии октябре 2017 года. К исполнению своих обязанностей на новой должности Каладзе приступил в середине ноября.



В ходе последнего в этом году заседании городского правительства Каладзе говорил о проектах, которые были начаты в последние полтора месяца, а также о планах на 2018 год.



По словам мэра, приоритетами его команды останется борьба с бюрократией, незаконной застройкой, проблема автомобильных пробок, а также развитие общественного транспорта.



Борьба с бюрократией



«В первую очередь, мы начали структурную реформу, цель которой — уменьшение бюрократии и осуществление эффективного управления», — заявил Каладзе, напомнив, что для большей эффективности в работе мэрии были упразднены 19 комиссий, созданных его предшественником Давидом Нармания, а также зональный совет.



Стихийная застройка и проблема незаконного строительства



Мэр Тбилиси добавил, что после его вступления в должность были ужесточены нормы строительства. По его словам, владельцам незаконных построек служба надзора мэрии вынесла предупреждения о необходимости их демонтажа.



«Мы, конечно же, не против новых построек, мы не против развития города, но все это должно происходить в рамках закона», — подчеркнул он.



Общественный транспорт



В ходе заседания Каладзе говорил о важности назначения новых маршрутов общественного транспорта. По его словам, сегодня в Тбилиси есть улицы, где автобусы ходят очень редко либо не ходят вовсе.



«У города появится еще два маршрута – это 54 и 64, мы уже об этом говорили и вскоре они начнут работу», — сказал мэр.



Автобус №54 будет двигаться от четвертого микрорайона Диди Дигоми в направлении Высотного корпуса Тбилисского государственного университета (Магливи). Что касается автобуса №64, то он будет ездить от поселения Хилиани через центральные улицы, проспект Руставели и площадь Свободы в направлении моста Бараташвили.



Каладзе так же добавил, что для обслуживания жителей пригородного села Даба уже начал работу новый маршрут №82.



Узаконивание жилплощади



Каладзе сообщил, что за последний месяц во владение более чем 130 семьям были переданы квартиры, в которых эти люди проживали в течение десятилетий, но до сих пор не смогли узаконить их.



«В течение последнего месяца мы дали возможность узаконить квартиры 132 семьям, получить им квартиры в законное владение за символическую сумму – один лари», — подчеркнул мэр.



Борьба с пробками



У команды Каладзе есть план борьбы с автомобильными пробками в столице, рассчитанный на четыре года.



В рамках этого плана, мэрия начала разработку проекта по вывозу мусора в ночное время. Осуществление проекта начнется с первого марта 2018 года.



«Уже выбрано 32 улицы, с которых в вечерние часы будут вывозить до 400 мусорных контейнеров. Для того чтобы вывезти отходы, на эти улицы машины будут заезжать с 10 часов вечера», — отметил мэр.



Реабилитация исторической части города



Каладзе напомнил, что в этом году была начата реабилитация площади Орбелиани (бывшая Колхозная) в центре Тбилиси.



«Это часть большого плана по реабилитации исторического центра города. Соответственно, на указанной территории будет построена автостоянка, будут обустроены пешеходные улицы, начнется реставрация уникальных построек. Осуществление данного проекта обойдется в 52 миллиона лари (более 20 миллионов долларов)», — сказал мэр, отметив, что проект по реабилитации площади Орбелиани осуществляет Фонд развития Тбилиси.



"Новости-Грузия"











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