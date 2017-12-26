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Саакашвили обратится в ЕСПЧ из-за «похищения» сотрудниками СБУ


26.12.2017   17:13
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михеил Саакашвили намерен подать иск в Европейский суд по правам человека с требованием компенсации за его «похищение» сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает РИА «Новости».

Об этом политик сообщил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

По его словам, Печерский районный суд при рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения подтвердил, что сотрудники СБУ, которые проводили задержание, — «уголовно наказуемые преступники».

«Они выкрали меня из дома, применили насилие не по отношению ко мне, но и к группе людей, без единого документа, который бы давал им право это делать», — добавил Саакашвили.






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