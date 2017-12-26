Президент наградил Константина Залдастанишвили посмертно Орденом Блистательности

26.12.2017 17:22 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили за особые заслуги перед отечеством наградил Константина Залдастанишвили посмертно президентским Орденом Блистательности и выразил соболезнования в связи с его кончиной.



«Мы потеряли достойного сына отечества, при непосредственной инициативе и участии которого осуществлен не один проект, способствовавший углублению международных экономических связей нашей страны и развитию отношений с Евросоюзом. Его кончина огромная потеря для нас. Соболезную его семье, близким и коллегам», - отмечается в заявлении президента Грузии.



Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Австрийской Республике и постоянный представитель в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене, Константин Залдастанишвили скончался вчера.















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