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Президент наградил Константина Залдастанишвили посмертно Орденом Блистательности


26.12.2017   17:22
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили за особые заслуги перед отечеством наградил Константина Залдастанишвили посмертно президентским Орденом Блистательности и выразил соболезнования в связи с его кончиной.

«Мы потеряли достойного сына отечества, при непосредственной инициативе и участии которого осуществлен не один проект, способствовавший углублению международных экономических связей нашей страны и развитию отношений с Евросоюзом. Его кончина огромная потеря для нас. Соболезную его семье, близким и коллегам», - отмечается в заявлении президента Грузии.

Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Австрийской Республике и постоянный представитель в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене, Константин Залдастанишвили скончался вчера.






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