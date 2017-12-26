Саакашвили, в случае домашнего ареста, намерен установить на своем доме большой экран

26.12.2017 17:26 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в случае домашнего ареста намерен установить на своем доме экран, чтобы продолжать общаться с людьми. Об этом Саакашвили заявил журналистам.



Он отметил, что сейчас ищет, где дешевле можно приобрести звуковую систему и экран, чтобы установить на доме, сообщает телеканал NewsOne.



«3 января у нас апелляционный суд по тому, что они опять хотят закрыть меня под домашний арест, чтобы я вот так с вами не общался. Но если меня закроют под домашний арест, вы знаете адрес моего балкона. У меня будут микрофоны. Я сейчас думаю где подешевле достать экран. Я собираюсь на крышу своего здания на Костельной, 7 выставить экран. У меня будет звуковая система. Если меня посадят под домашний арест, мне будет скучно. Этот экран будет видно с окон администрации президента», - сказал Саакашвили.















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