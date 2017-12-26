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Серж Саргсян прокомментировал позицию Армении против Грузии в ООН
26.12.2017 19:25
Находящийся с визитом в Грузии президент Армении Серж Саргсян прокомментировал позиции против резолюции в поддержку Грузии в ООН. Об этом говорит член большинства Гия Вольский, по словам которого, в разговоре с членами армянской делегации на эту тему, Серж Саргсян привел в пример существующие вызовы стоящие перед Арменией и призвал грузинскую сторону отнестись с пониманием к этому.
«Был разговор о расхождении в определенных позициях, но были высказано желание, отнестись с пониманием, исходя из специфических вызовов стоящими перед Арменией и Грузией. В отношении Абхазии армянская сторона проголосовала в ООН против и в связи с этим, был разговор о специфике, которая есть у Армении в данной ситуации. Есть вопросы, которые представляют серьёзные проблемы во внутрикавказских взаимотношениях, конечно, исходя из армяно – азербайджанских напряженных отношений, но в будущем одна и другая сторона высказали надежду, что ситуация разрешится», — отметил Вольский.
Напомним, что речь идет об инициированной в ООН Грузией резолюции, которая касается оккупированных Абхазии и Цхинвальского регионами и статуса вынужденно перемещенных лиц и беженцев.
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