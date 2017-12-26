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Народный защитник призывает Главную прокуратуру оперативно расследовать произошедшее в Панкисском ущелье


26.12.2017   19:27
Народный защитник призывает Главную прокуратуру оперативно расследовать факт в Дуиси, где в ходе обыска дома был ранен 19-летний молодой человек.

В заявлении аппарата Народного защитника говорится, что представители аппарата встретились с членами семьи раненого в Телавской больнице и они заявили, что правоохранители выстрелили в спящего Т.М. при входе в спальню, в результате чего его кровать и подушка залиты кровью. Члены семьи говорят, что граната принадлежала правоохранителям.

Исходя из этого, Народный защитник призывает Главную прокуратуру Грузии, оперативно расследовать данный факт и установить, не было ли со стороны правоохранителей возможного факта превышения силы, чтобы не оставалось вопросов, которые общественность может посчитать легитимными.

В заявлении Народного защитника говорится, что сотрудник кахетинского офиса аппарата встретился с директором больницы и получил информацию о состоянии здоровья раненого. Народный защитник будет следить за ходом расследования.

СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами.

«Во время задержания Тамерлан Мачаликашвили попытался оказать сопротивление, в частности, хотел привести в действие гранату. В целях пресечения преступного деяния, исходя из крайней необходимости, была применена пропорциональная сила и произведен выстрел по направлению Тамерлана Мачаликашвили, в результате чего он получил огнестрельное ранение в область головы. В данное время Мачаликашвили госпитализирован» — заявляют в СГБ.






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