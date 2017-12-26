Расходы на отопление жителей приоккупационной зоны будут профинансированы из резервного бюджета правительства

26.12.2017 19:56 В зимние месяцы население, проживающее у разделительных линий будет получать ваучеры в размере 200 лари из резервного фонда правительства, чтобы покрыть расходы на отопление.



Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по реагированию на нужды населения сел, находящихся у разделительной линии.



Заседанием руководили министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Среди вопросов, которые обсуждались на сегодняшнем заседании, было и финансирования обучения студентов.



В этом году, правительство профинансировало учебу более 1000 студентов, проживающих у разделительной линии.



На заседании присутствовали представители разных министерств и органов местного самоуправления.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

