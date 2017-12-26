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Расходы на отопление жителей приоккупационной зоны будут профинансированы из резервного бюджета правительства


26.12.2017   19:56
В зимние месяцы население, проживающее у разделительных линий будет получать ваучеры в размере 200 лари из резервного фонда правительства, чтобы покрыть расходы на отопление.

Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по реагированию на нужды населения сел, находящихся у разделительной линии.

Заседанием руководили министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Среди вопросов, которые обсуждались на сегодняшнем заседании, было и финансирования обучения студентов.

В этом году, правительство профинансировало учебу более 1000 студентов, проживающих у разделительной линии.

На заседании присутствовали представители разных министерств и органов местного самоуправления.







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