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Расходы на отопление жителей приоккупационной зоны будут профинансированы из резервного бюджета правительства
26.12.2017 19:56
В зимние месяцы население, проживающее у разделительных линий будет получать ваучеры в размере 200 лари из резервного фонда правительства, чтобы покрыть расходы на отопление.
Соответствующее решение было принято на заседании правительственной комиссии по реагированию на нужды населения сел, находящихся у разделительной линии.
Заседанием руководили министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Зураб Алавидзе и государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
Среди вопросов, которые обсуждались на сегодняшнем заседании, было и финансирования обучения студентов.
В этом году, правительство профинансировало учебу более 1000 студентов, проживающих у разделительной линии.
На заседании присутствовали представители разных министерств и органов местного самоуправления.
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