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ЕНД протестует против создания третьей фракции «Грузинской мечты» в городском собрании Батуми


26.12.2017   20:38
Депутаты городского собрания от "Единого национального движения" протестуют против создания третьей фракции "Грузинской мечты" в городском собрании Батуми.

В беседе с журналистами оппозиционный депутат Мирдат Камададзе заявил, что создание третьей фракции правящей командой приведет к нецелевым расходам средств из бюджета. Оппозиция считает, что вместо того, чтобы уладить проблемы людей, власть создает для себя комфорт.

"Сегодня в рядах городского собрания Батуми формально создается очередная фракция "Грузинской мечты", что связано с зарплатой, комфортом, и дополнительными бюрократическими расходами. Их не беспокоят проблемы жителей Батуми. Мы предлагаем проект для социально незащищенных, но они его не учитывают. Здесь главное подход, фракция искусственно создается, или "Грузинская мечта" распалась? Единственной причиной создания фракции являются зарплата, и создание комфорта. У нас есть замечания в связи с бюджетом "- заявил Мирдат Камададзе.

Тем временем представитель фракции "Грузинская мечта" Наталья Дзидзигури связывает создание фракции с новыми инициативами.

"У всех нас одна цель, есть насущные вопросы, и их надо совместно решать. Цель фракции подразумевает большее усиление и включенность. Фракция создалась для новых инициатив"- говорит Наталья Дзидзигури.

Сегодня депутаты в городском собрании Батуми рассматривают бюджет 2018 года.






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