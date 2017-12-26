Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Суд приступит к рассмотрению иска Саакашвили по сути 3 января


26.12.2017   20:57
Окружной административный суд Киева назначил рассмотрение по существу административного дела по иску экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили к Управлению ГМС в Киевской области об отказе в предоставлении дополнительной защиты на 15 часов 3 января. Об этом сообщила судья Татьяна Скочок, передает корреспондент УНН.

По словам судьи, на сегодняшнем заседании был решен ряд вопросов, которые необходимо было осуществить в подготовительном судебном заседании.

"Для возможности рассмотрения дела в дальнейшем суд принимает об окончании подготовительного производства и назначении начала судебного разбирательства дела по существу. Судебное заседание назначить на 3 января 2018 в 15 часов", - сказала Т.Скочок.

Она также добавила, что на адрес Саакашвили будут направлено уведомление о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним, Управление Миграционной службы Киевской области отказало экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты от принудительной экстрадиции в Грузию.
В ГМС заявляли, что грузинский политик Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в Украине.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработает система страхования депозитов
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: 2018-ый будет очень интересным и насыщенным годом
ЦБ Армении принял решение оставить ставку рефинансирования на том же уровне
Президент Армении принимает участие в неофициальной встрече глав государств членов СНГ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна