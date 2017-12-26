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Грузия призвала Россию быть «самокритичнее» в 2018 году


26.12.2017   21:33
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России Зураб Абашидзе во вторник призвал Россию быть «самокритичнее» в 2018 году и «пересмотреть свою политику в отношении Грузии», передает ВЗГЛЯД.

Комментируя негативное отношение российской стороны к предоставлению Грузии американской военной помощи, грузинский спецпред заявил, что «по-прежнему принципиально расходятся взгляды Москвы и Тбилиси на безопасность на Южном Кавказе».

«На наш взгляд, региональной безопасности угрожает постоянная милитаризация оккупированных территорий, интеграция этих территорий в пространство России, нарушение там прав человека и другие деструктивные действия», - заявил он.

По словам Зураба Абашидзе, «интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо».

«Перед Новым годом оставлю маленькую надежду на то, что Россия станет самокритичнее и пересмотрит свою политику к Грузии», - отметил он.

В 2018-2019 годах Грузия потратит примерно 64 млн долларов на покупку американских противотанковых систем «Джавелин». В это же время инструкторы США подготовят девять грузинских батальонов. США уже проводят перевооружение Вооруженных сил Грузии.

Москва ранее неоднократно выступала против расширения НАТО на Восток и поставок Западом оружия в страны ближнего зарубежья, в том числе в Грузию.






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