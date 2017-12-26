Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Армении провел встречу в Тбилиси с епископом Вазгеном Мирзаханяном


26.12.2017   21:56
Глава епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси обсудил с главой государства волнующие армянскую общину проблемы, вопросы в сфере образования и культуры. Об этом епископ рассказал корреспонденту Panorama.am.

Он подчеркнул, что во многих армянских школах Грузии есть дефицит учителей, налицо необходимость повышения квалификации педагогов.

«У нас есть проблема в связи с обеспечением многих школ учителями. Конечно, этот вопрос в компетенции министерства образования Грузии, но известно, что в Армении бесплатно обучают армянских молодых людей из Грузии, желающих стать преподавателями. И они впоследствии вернутся сюда, чтобы преподавать в армянских школах, в частности в районах Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли», – отметил глава грузинской епархии Армянской церкви.

«В Грузии функционируют свыше 120 армянских школ. Они нуждаются в сотнях преподавателей. В Джавахети у нас есть школа, где преподает не успевший получить высшее образование выпускник этого же учебного заведения, у которого была высокая успеваемость. Поэтому уровень образования – низкий, у нас стоит задача по его повышению», – отметил епископ Вазген Мирзаханян.

Он добавил, что попросил президента Армении активизировать культурные связи между Арменией и Грузией.

По его словам, необходима активизация культурных связей Армении и Грузии, важен вопрос организации на государственном уровне переводов произведений современной армянской литературы на грузинский язык, который на сегодня решается либо союзами писателей, либо частными лицами.

Епископ обсудил с президентом С. Саргсяном также вопрос инвестиций в армянонаселенном регионе Грузии Джавахети.

«В высшей степени важно, чтобы местное население, помимо сельскохозяйственных и скотоводческих работ, занималось и чем-то другим, чтобы социальная жизнь там была более обеспеченной и люди не уезжали из родных сел», – сказал епископ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии заработает система страхования депозитов
Готовится слияние банков Иванишвили и Патаркацишвили
В 2017 году финансовый сектор Грузии получил доход в 4.4 млрд. лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Карапетян: 2018-ый будет очень интересным и насыщенным годом
ЦБ Армении принял решение оставить ставку рефинансирования на том же уровне
Президент Армении принимает участие в неофициальной встрече глав государств членов СНГ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна