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Президент Армении провел встречу в Тбилиси с епископом Вазгеном Мирзаханяном
26.12.2017 21:56
Глава епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян в ходе визита президента Армении Сержа Саргсяна в Тбилиси обсудил с главой государства волнующие армянскую общину проблемы, вопросы в сфере образования и культуры. Об этом епископ рассказал корреспонденту Panorama.am.
Он подчеркнул, что во многих армянских школах Грузии есть дефицит учителей, налицо необходимость повышения квалификации педагогов.
«У нас есть проблема в связи с обеспечением многих школ учителями. Конечно, этот вопрос в компетенции министерства образования Грузии, но известно, что в Армении бесплатно обучают армянских молодых людей из Грузии, желающих стать преподавателями. И они впоследствии вернутся сюда, чтобы преподавать в армянских школах, в частности в районах Самцхе-Джавахети и Квемо-Картли», – отметил глава грузинской епархии Армянской церкви.
«В Грузии функционируют свыше 120 армянских школ. Они нуждаются в сотнях преподавателей. В Джавахети у нас есть школа, где преподает не успевший получить высшее образование выпускник этого же учебного заведения, у которого была высокая успеваемость. Поэтому уровень образования – низкий, у нас стоит задача по его повышению», – отметил епископ Вазген Мирзаханян.
Он добавил, что попросил президента Армении активизировать культурные связи между Арменией и Грузией.
По его словам, необходима активизация культурных связей Армении и Грузии, важен вопрос организации на государственном уровне переводов произведений современной армянской литературы на грузинский язык, который на сегодня решается либо союзами писателей, либо частными лицами.
Епископ обсудил с президентом С. Саргсяном также вопрос инвестиций в армянонаселенном регионе Грузии Джавахети.
«В высшей степени важно, чтобы местное население, помимо сельскохозяйственных и скотоводческих работ, занималось и чем-то другим, чтобы социальная жизнь там была более обеспеченной и люди не уезжали из родных сел», – сказал епископ.
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