Грузия и Азербайджан торжественно отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений

26.12.2017 22:25 В связи юбилейной датой в Государственном театре имени Шота Руставели, при организации посольства Азербайджана в Грузии состоялся концерт на котором выступил камерный оркестр государственной филармонии Гянджи.



До начала концерта к гостям обратился министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который говорил об исторической дружбе между народами и добрососедстве государств.



«У нас есть примерное и стратегическое партнерство», — заявил министр.



Вместе с тем, к присутствующим обратился посол Азербайджана в Грузии Дурсун Хасанов. Он отметил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии. Посол подчеркнул важность экономических, энергетических и транзитных отношений между странами.



«Вместе мы достигли больших вершин и это пример успешного добрососедства», — отметил посол.















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