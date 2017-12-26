|
Грузия и Азербайджан торжественно отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений
26.12.2017 22:25
В связи юбилейной датой в Государственном театре имени Шота Руставели, при организации посольства Азербайджана в Грузии состоялся концерт на котором выступил камерный оркестр государственной филармонии Гянджи.
До начала концерта к гостям обратился министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, который говорил об исторической дружбе между народами и добрососедстве государств.
«У нас есть примерное и стратегическое партнерство», — заявил министр.
Вместе с тем, к присутствующим обратился посол Азербайджана в Грузии Дурсун Хасанов. Он отметил, что Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии. Посол подчеркнул важность экономических, энергетических и транзитных отношений между странами.
«Вместе мы достигли больших вершин и это пример успешного добрососедства», — отметил посол.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна