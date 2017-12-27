Экс-генконсула Грузии в Одессе наградили «За заслуги перед Николаевщиной»

27.12.2017 12:54 Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко наградила экс-генконсула Грузии в Одессе Тимура Нишнианидзе медалью «За заслуги перед Николаевщиной».



Награждение прошло перед премьерным показом фильма о женщинах на войне «Невидимый батальон».



- Тимур - давний друг Николаевской области, которому я тоже хочу дать такое отличие сегодня. Потому что ты много лет уже работаешь с нами, с нашей областью, с мэром города. Но до сих пор, как мне сказали, не было никаких поощрений. Поэтому позволь от депутатского корпуса тоже поблагодарить за давнюю дружбу, за то, что ты постоянно поддерживаешь связи с нами. И вообще-то Грузия - это, можно сказать, дружественная страна в Украину. А ты - человек, который действительно помогает нам в установлении этих связей. Я хотела бы тебя наградить за заслуги перед Николаевщиной. Я считаю, что ты тот человек, который не живет в Николаеве, но много сделал для того, чтобы он процветал, - сказала, вручая награду Нишнианидзе, Виктория Москаленко.















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