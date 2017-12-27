|
Суд отказался рассматривать иск Саакашвили к Минюсту и прокуратуре
27.12.2017 13:42
Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск бывшего Президента Грузии, лидера движения "Рух нових сил" Михеила Саакашвили о незаконности проведения Министерством юстиции и прокуратурой экстрадиционной проверки по запросу Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.
"На днях Окружной административный суд города Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции Украины и прокуратуре города Киева", - сказано в нем.
Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению ходатайств Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили.
Также истец просил признать противоправной экстрадиционную проверку, начатую на основании соответствующего ходатайства.
Кроме того, в Окружной административный суд поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе, в котором истец просит признать противоправной и незаконной бездеятельность службы при рассмотрению жалобы на отказ в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по делу.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна