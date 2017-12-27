Суд отказался рассматривать иск Саакашвили к Минюсту и прокуратуре

27.12.2017 13:42 Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск бывшего Президента Грузии, лидера движения "Рух нових сил" Михеила Саакашвили о незаконности проведения Министерством юстиции и прокуратурой экстрадиционной проверки по запросу Грузии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українські Новини.



"На днях Окружной административный суд города Киева отказал в открытии производства по административному делу по иску Саакашвили к Министерству юстиции Украины и прокуратуре города Киева", - сказано в нем.



Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению ходатайств Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили.



Также истец просил признать противоправной экстрадиционную проверку, начатую на основании соответствующего ходатайства.



Кроме того, в Окружной административный суд поступил иск от Саакашвили к Государственной миграционной службе, в котором истец просит признать противоправной и незаконной бездеятельность службы при рассмотрению жалобы на отказ в оформлении документов для решения вопроса о признании Саакашвили беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.



Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по делу.















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