Брайза и Карпентер комментируют действия Саакашвили

27.12.2017 13:51 "Голос Америки" обратился к друзьям Грузии и Украины, и экспертам региона Мэтью Брайзе и Майку Карпентеру с вопросом о том, как они относятся к действиям экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Украине.



Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили призывает президента Украины к отставке, и отрицает обвинения прокуратуры. В письме президенту Порошенко он говорит, что своей отставкой Порошенко может изменить положение в Украине к лучшему.



"Признайте, что Вы, и ваши единомышленники не можете изменить Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка является почти последним шансом, чтобы преодолеть политический кризис, который иначе только углубится. Президент, который добровольно ушел в отставку, и преклонил голову перед народом, может надеяться на облегчение наказания, и снисхождение"- пишет Саакашвили в открытом письме.



Исследователи региона говорят что, несмотря на акции протеста, Саакашвили не удалось организовать в Киеве третий майдан.



"Идея третьего майдана у него не получилась, критическая масса не отозвалась на призыв разбить палаточный город вокруг парламента. Думаю, причина в том, что украинский народ устал, они хотят нормально жить, где у них есть дом, одежда, еда, и рутинная жизнь. Думаю, они не хотят выходить на улицу, но также не думаю, чтобы нынешняя власть Украины могла выполнить обещания. Я не знаю, что из всего этого получится, проблемы очень глубокие. Эта политическая элита не может выполнить требования общества"- говорит старший исследователь "Атлантического совета" Мэтью Брайза.



По его же словам, события, развитые вокруг Саакашвили, "явствуют о беспорядке политики". В то же время он называет смелым действие Саакашвили:



"Саакашвили многим не нравится, многие считают, что он излишне агрессивный и импульсивный, но он смелый политик. Его выдворили из Украины, президент Порошенко отобрал у него паспорт, несмотря на это он поехал в Польшу, и оттуда как-то смог попасть в Украину, он каким-то образом находит путь оставаться политически активным".



По мнению Брайза, правительство не хочет, чтобы Саакашвили остался в Украине. По его словам:



"Правительство Грузии тоже не хочет возвращения Саакашвили в страну. Если бы вы были премьер-министром, президентом, или стоящим за спиной премьера господином Иванишвили, вы бы хотели возвращения, и политической активности Саакашвили?"



О росте коррупции и разочаровании населения в Украине говорит директор Центра Байдена Майк Карпентер. Бывший второй заместитель секретаря обороны говорит, что в течение последних лет в Украине возросла коррупция, но из-за того, что Соединенные Штаты и Союз Европы были концентрированы на внутренние дела, меньше было давления на правительство Украины.



"Не думаю, чтобы президент Саакашвили был правильный человек для озвучивания этой проблемы. Он является слишком поляризованной фигурой. Он провел в Грузии глубинные реформы, но с его именем также связано использование государственного аппарата против оппозиции, что не соответствует демократическим нормам. По моему мнению, он не является правильной фигурой для разговора о проблемах Украины"- говорит Карпентер.



На его взгляд, есть много украинцев, которые могут возглавить борьбу против коррупции, и "Саакашвили не является правильной фигурой для этого".

















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