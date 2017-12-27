Президент призывает к либерализации наркополитики - Звиад Коридзе

27.12.2017 13:57 Президент Грузии призывает принимающих решения лиц, сделать наркополитику более либеральной, — об этом председатель комиссии по помилованию заявил на сегодняшнем брифинге.



По словам Звиада Коридзе, комиссия по помилованию и президент Грузии полностью выражают свою либеральную политику в отношении наркополитики, что отображается в акте о помиловании, изданном сегодня.



По информации Коридзе, из 23 осужденных, которые сегодня покинут учреждения по исполнению наказаний, почти половина отбывала срок за наркопреступление. Также сегодняшним актом двум лицам, осужденным за наркопреступление бессрочное заключение сменили на заключение со сроком.



«Подход президента в отношении наркопреступлений максимально лоялен. Из 23 заключенных, которые сегодня покинут учреждения по исполнению оказаний, отбывали срок за наркопреступление. Среди них были и те лица, которым бессрочное заключение заменили на заключение со сроком. Президент и комиссия считают, что решением такого типа была выражено лояльное отношение в отношении наркопреступления. Президент Грузии призывает принимающих решения политиков, сделать наркополитику более либеральной», — отметил Звиад Коридзе.



Напомним, что президент Грузии 187 заключенных.















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