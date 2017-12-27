Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Саакашвили снова подал в суд на Государственную миграционную службу


27.12.2017   14:13
В Окружной админсуд Киева поступил иск от лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно сообщению, Саакашвили просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС относительно рассмотрения жалобы и уведомления об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании политика беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительного защите, в определенные законодательством сроки.

Кроме того, Саакашвили просит суд обязать ГМС рассмотреть соответствующие жалобу и сообщение. Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства по делу.

В Окружном админсуде Киева также отметили, что накануне этот суд отказал в открытии производства в административном деле по иску Саакашвили к Министерству юстиции и Прокуратуре Киева.

"Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению "Ходатайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича" Главной прокуратуре Министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили на основании соответствующего ходатайства", – пояснили в суде.

К слову, накануне Михеил Саакашвили заявил, что подаст в суд на СБУ, а также готовит иск о защите своих прав в Европейский суд по правам человека.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жителям Тбилиси повысили цены на электроэнергию
Обязательное страхование иностранных автомобилей в Грузии вступит в силу с 1 марта
В Грузии планируется строительного нового горнообогатительного комбината
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
Повышение уровня женевского формата упростит принятие политических решений
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Квирикашвили,: Грузия преодолела период внешнего экономического шока
В Азербайджане арестован бывший министр обороны
Управление мусульман Грузии – От имени всех мусульман Грузии, осуждаем любое проявление насилия исходя из религиозных целей
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна