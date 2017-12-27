Саакашвили снова подал в суд на Государственную миграционную службу

27.12.2017 14:13 В Окружной админсуд Киева поступил иск от лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили к Государственной миграционной службе Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Согласно сообщению, Саакашвили просит суд признать противоправной и незаконной бездеятельность ГМС относительно рассмотрения жалобы и уведомления об отказе в оформлении документов для решения вопроса о признании политика беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительного защите, в определенные законодательством сроки.



Кроме того, Саакашвили просит суд обязать ГМС рассмотреть соответствующие жалобу и сообщение. Сейчас суд рассматривает вопрос об открытии производства по делу.



В Окружном админсуде Киева также отметили, что накануне этот суд отказал в открытии производства в административном деле по иску Саакашвили к Министерству юстиции и Прокуратуре Киева.



"Истец просил признать противоправными действия Минюста относительно принятия к рассмотрению "Ходатайства о розыске, заключении под стражу и выдаче Саакашвили Михеила Николозовича" Главной прокуратуре Министерства юстиции Грузии, а также просил признать противоправной экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили на основании соответствующего ходатайства", – пояснили в суде.



К слову, накануне Михеил Саакашвили заявил, что подаст в суд на СБУ, а также готовит иск о защите своих прав в Европейский суд по правам человека.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

