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Квирикашвили поздравил журналистов с наступающим Новым Годом и Рождеством


27.12.2017   14:17
Премьер-министр Грузии, Георгий Квирикашвили поздравил журналистов с наступающим Новым Годом и Рождеством.

В медиацентр при администрации правительства премьер лично спустился после завершения заседание кабинета министров и поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками.

Квирикашвили поблагодарил журналистов за работу и пожелал успехов.

Георгий Квирикашвили встретился с представителями СМИ в неформальной обстановке и пообещал, что в будущем году у членов кабинета министров с ними будет больше коммуникации.

По завершению встречи премьер сфотографировался с журналистами и операторами.






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