Квирикашвили поздравил журналистов с наступающим Новым Годом и Рождеством

27.12.2017 14:17 Премьер-министр Грузии, Георгий Квирикашвили поздравил журналистов с наступающим Новым Годом и Рождеством.



В медиацентр при администрации правительства премьер лично спустился после завершения заседание кабинета министров и поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками.



Квирикашвили поблагодарил журналистов за работу и пожелал успехов.



Георгий Квирикашвили встретился с представителями СМИ в неформальной обстановке и пообещал, что в будущем году у членов кабинета министров с ними будет больше коммуникации.



По завершению встречи премьер сфотографировался с журналистами и операторами.















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