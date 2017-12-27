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Квирикашвили поздравил журналистов с наступающим Новым Годом и Рождеством
27.12.2017 14:17
Премьер-министр Грузии, Георгий Квирикашвили поздравил журналистов с наступающим Новым Годом и Рождеством.
В медиацентр при администрации правительства премьер лично спустился после завершения заседание кабинета министров и поздравил представителей СМИ с наступающими праздниками.
Квирикашвили поблагодарил журналистов за работу и пожелал успехов.
Георгий Квирикашвили встретился с представителями СМИ в неформальной обстановке и пообещал, что в будущем году у членов кабинета министров с ними будет больше коммуникации.
По завершению встречи премьер сфотографировался с журналистами и операторами.
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