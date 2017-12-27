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Квирикашвили: Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами внешней политики Грузии
27.12.2017 15:27
Главными приоритетами Грузии в 2018 году будут дальнейшая интеграция в европейские и евроатлантические структуры, заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.
"Наша команда не раз заявляла, что главными приоритетами являются максимальная интеграция в европейские и евроатлантические структуры. Все проводимые нами реформы направлены на реализацию этой задачи", - сказал премьер-министр в среду на заседании правительства.
"В 2017 году главным нашим достижением в этом направлении было получение безвизового режима со странами Евросоюза, но у нас далеко идущие цели и мы хотим стать полноправным членом Евросоюза", - отметил он.
"Мы уверены в успехе выполнения нашей программы. Вместе с тем мы активно работаем в направлении интеграции с НАТО и сотрудничества с США. Эти векторы также являются нашими главными приоритетами", - заявил Г.Квирикашвили.
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