Квирикашвили: Вступление в ЕС и НАТО остаются главными задачами внешней политики Грузии

27.12.2017 15:27 Главными приоритетами Грузии в 2018 году будут дальнейшая интеграция в европейские и евроатлантические структуры, заявил премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.



"Наша команда не раз заявляла, что главными приоритетами являются максимальная интеграция в европейские и евроатлантические структуры. Все проводимые нами реформы направлены на реализацию этой задачи", - сказал премьер-министр в среду на заседании правительства.



"В 2017 году главным нашим достижением в этом направлении было получение безвизового режима со странами Евросоюза, но у нас далеко идущие цели и мы хотим стать полноправным членом Евросоюза", - отметил он.



"Мы уверены в успехе выполнения нашей программы. Вместе с тем мы активно работаем в направлении интеграции с НАТО и сотрудничества с США. Эти векторы также являются нашими главными приоритетами", - заявил Г.Квирикашвили.















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