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Мдинарадзе: Создание двух новых фракций в большинстве не увеличит расходы
27.12.2017 15:53
По словам председателя фракции «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия» Мамуки Мдинарадзе, создание двух новых фракций в большинстве не увеличит расходы.
«Абсолютно неверно то, что создание фракций вызовет коренные изменения в расходах, так как расходы зависят от количества депутатов. От этого определяются как командировочные, так и траты аппарата. Соответственно, внутри фракций не будет особых изменений в отношении расходов», — заявил Мамука Мдинарадзе.
В большинстве создаются две Новые фракции – «Грузинская Мечта – Сильная Экономика», которой будет руководит Гоча Энукидзе, объединит 11 депутатов.
А в «Грузинскую Мечту – Для сильной Грузии», председателем которой будет Бидзина Гегидзе, войдут 7 членов.
Самая большая фракция – «Грузинская Мечта – Демократическая Грузия» уменьшится на 20 депутатов. До этого фракция объединяла 82 законодателей.
Изменения коснулись и других фракций.
«Созданы определенные тематические группы. Естественно, главной причиной является и совпадение мнений. Так еще более укрепится команда парламентского большинства, у которой есть общее видение, однако мнения по многим вопросам разнятся, что является безусловным знаком демократии», — заявил Мамука Мдинарадзе, который категорически исключает противостояния в правящей команде.
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