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Превентивные действия нужны для безопасности общества - Мдинарадзе о спецоперации в Панкиси
27.12.2017 17:17
«Превентивные действия служат на благо безопасности общества и страны», об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя проведенную накануне спецоперацию в Панкиси.
«Главное, чтобы не нарушались права человека. Были защищены баланс интересов безопасности и защиты интересов человека. Если существуют какие – либо вопросы, то на них ответит следствие. Уверен, что в нашей стране следственный институт находится на таком уровне, что будут даны исчерпывающие ответы на все вопросы», — отметил Мдинарадзе.
СГБ Грузии накануне провела спецоперацию в селе Дуиси.
СГБ Грузии задержала 5 лиц по обвинению в оказании поддержки осуществлению террористической деятельности материальными и иного рода ресурсами. Один из подозреваемых был ранен в область головы, и в настоящее время находится в госпитале в тяжелейшем состоянии.
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