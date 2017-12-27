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Квирикашвили провел встречу с новым послом Турции в Грузии
27.12.2017 17:26
Премьер-министр Георгий Квирикашвили провел встречу ознакомительного характера с новым послом турецкой республики в Грузии Фатмой Джерен Язган.
По информации администрации правительства, в разговоре сторон, особое внимание было уделено стратегическому партнерству и позитивной динамике развития двустороннего сотрудничества между странами. Было подчеркнуто активное сотрудничество в осуществлении региональных и стратегических важных проектов.
Георгий Квирикашвили поблагодарил посла Турции за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и пожелал ей успешной работы.
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