Квирикашвили провел встречу с новым послом Турции в Грузии

27.12.2017 17:26 Премьер-министр Георгий Квирикашвили провел встречу ознакомительного характера с новым послом турецкой республики в Грузии Фатмой Джерен Язган.



По информации администрации правительства, в разговоре сторон, особое внимание было уделено стратегическому партнерству и позитивной динамике развития двустороннего сотрудничества между странами. Было подчеркнуто активное сотрудничество в осуществлении региональных и стратегических важных проектов.



Георгий Квирикашвили поблагодарил посла Турции за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и пожелал ей успешной работы.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

