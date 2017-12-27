Семь членов комитета по вопросам здравоохранения против либерализации наркополитики

27.12.2017 17:33 Семь членов комитета по вопросам здравоохранения - Дмитрий Хундадзе, Коба Нарчемашвили, Мириан Циклаури, Илья Накашидзе, Коба Накаидзе, Леван Бежанидзе и Дмитрий Мхеидзе не поддерживают учитываемые законодательным пакетом нормы и выступают против либерализации наркополитики..



Они планируют сделать специальное заявление по этой теме.



В эти минуты, с Дмитрием Хундадзе встречается председатель комитета по вопросам здравоохранения Акакий Зоидзе.



Заседание комитета должно было начаться час назад, однако кворум не состоялся.















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