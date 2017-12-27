Квирикашвили ожидает значительного экономического роста в будущем году

27.12.2017 17:37 Мы думаем, что будущий год будет еще более динамичным с точки зрения экономического роста - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства, где оценил текущий год, и говорил о планах 2018 года.



По словам Квирикашвили, в течение первых 10 месяцев 2017 года экономический рост составил 4,9%, что весьма хороший показатель.



"Наша страна успешно преодолела период после внешнего экономического шока 2014 года, и думаем, что будущий год будет еще более динамичным в контексте экономического роста. За девять месяцев 2017 года были созданы 38 000 рабочих мест, что чрезвычайно важно для наших сограждан. Реформа налога на прибыль, являющаяся одной из важнейших в плане из четырех пунктов, дала бизнесу возможность сэкономить инвестиционный ресурс более чем на 500 миллионов лари. Этот ресурс был пущен в экономику, что в большой доле является серьезной динамикой.



С будущего года планируется, что всего в период от 5 до 7 рабочих дней только в результате заполнения электронной формы будет возможно вернуть налог добавочной стоимости. А также с 1 января 2018 года заработает система страховки депозитов, что сделает еще более устойчивым финансовый сектор, и увеличит, улучшит показатель экономии в нашей стране. Эту реформу поддерживают Международный валютный фонд и Всемирный банк. В 2018 году также будет значительное продвижение с точки зрения проекта бизнес дома- пространства единого обслуживания, а также активизируем начатую программу финансирования стартапов, что весьма важно для иновационно мыслящих людей, особенно молодежи"- заявил премьер-министр.



По словам главы правительства, текущий год также был важным во внешнем экономическом направлении.



"Как известно, Грузия очень успешно начала осуществлять договор о свободном торговом пространстве с Европой, и в этом направлении у нас очень хорошая динамика. Все больше предпринимателей в нашей стране, особенно мелкие и средние предприниматели, осваивают потенциал, который дает европейский рынок, и это действительно радует.



А также, мы оформили важнейший договор с Китаем о свободной торговле, и я уверен, в течение 2018 года мы почувствуем плоды этого договора. Этот договор уже до задействования принес эффект, и в текущем году мы продали на китайском рынке до 7 миллионов бутылок вина. Процесс диверсификации нашей сельскохозяйственной продукции является необратимым, и для нас очень важно, чтобы риски с точки зрения внешней торговли и экспорта были перераспределены"- отметил Георгий Квирикашвили.

















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