Парламент Грузии начинает 4-ую волну судебной реформы

27.12.2017 18:45 Грузинский парламент начинает 4-ую волну судебной реформы. Бюро парламента поддержало рассмотрение в ускоренном порядке изменений планируемых в органическом законе «Об общих судах», которые подготовлены парламентским комитетом по юридическим вопросам и рабочей группой по четвертому этапу судебной реформы. Это же не исключает необходимости созыва в январе внеочередной сессии.



Как пояснила председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, рассмотрение вопроса в ускоренно режиме важно для того, чтобы без задержек продолжилась проводимая судебная реформа.



Основная суть предполагаемых этим законопроектом изменений заключается в ускорении рассмотрения затянувшихся в судах дел и достижения того, чтобы управление потоком дел происходило по более высокому стандарту. Законопроектом также предполагается расширение ареала рассматриваемых судебным служащим дел.





















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