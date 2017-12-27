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Управление мусульман Грузии обратилось к правительству


27.12.2017   19:37
Убийство человека от имени религии оскорбляет мусульман, такие действия не имеют никакого отношения к исламу, — сказано в распространенном сегодня обращении Управления мусульман Грузии к правительству страны.

«Грузинские мусульмане вносят собственный вклад в развитие страны. От имени мусульман мы осуждаем насилие, совершенное от имени религии, обращаемся к правительству принять все меры для сохранения стабильности. Каждая религия должна объединиться против насилия», — говорится в обращении, которое зачитал муфтий Грузии Беглар Камашидзе.

По его словам, Управление мусульман Грузии следит за тревожными и кровавыми событиями, происходящими на Ближнем Востоке и осознает, что ими могут быть охвачены и другие страны. От этого не застрахована и Грузия, — отмечается в заявлении.

Особое возмущение управления мусульман вызывает тот факт, что насилие и убийства совершается от имени религии.

«Убийство человека, насилие, угнетение, пытки не имеют ничего общего с исламом. Ислам – это религия мира и проповедует мир. Ясным примером этого являются грузинские мусульмане, которые вместе с представителями других конфессий мирно живут в течение веков и вносят свой вклад в развитие Грузии», — подчеркнуто в обращении.

В тексте также говорится, что терроризм не может иметь национальность и религию. А все лица, совершившие подобные поступки будут наказаны перед законом и Господом.

Как уже сообщалось, накануне Служба госезопасности Грузии провела спецоперацию в Панкисском ущелье Грузии, где проживают этнические грузинские чеченцы – кистины. Были задержаны пятеро местных жителей, которые обвиняются в пособничеству терроризму.

Новости-Грузия





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