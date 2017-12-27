Премьер: Я собираюсь ездить, и спонтанно говорить с населением в регионах Грузии

27.12.2017 20:44 На первом заседании правительства Георгий Квирикашвили заявил, что планирует путешествовать, и спонтанно говорить с населением в регионах Грузии:



"Это будут не запланированные встречи, это будет спонтанный, обычный диалог с людьми, которые не будут организованно собраны для этого, это будет открытый, очень искренний разговор о проблемах, путях их решения, чтобы услышать их предложения и проблемы".



Премьер-министр еще раз заявил, что объявил 2018 год годом диалога, и призвал министров к диалогу с народом.















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