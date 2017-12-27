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Квирикашвили: Мы должны превратить Грузию в центр спортивного туризма региона


27.12.2017   20:48
"Мы должны превратить Грузию в центр спортивного туризма региона, тем более что интерес к нашей стране все больше возрастает" - заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

Георгий Квирикашвили говорил также о восстановительной работе на уникальных памятниках, и о Франкфуртском книжном фестивале.

"Мы начали восстановительные работы на уникальных памятниках, которые на протяжении десятилетий были заброшены.

В 2018 году Грузия станет главной принимающей страной, почетным гостем на Франкфуртской книжной ярмарке, где мы должны представить нашу страну на очень высоком уровне. Это будет совокупность мероприятий в течение всего года, которые позволят нам позиционировать нашу страну не только в Германии, но и в международном масштабе, с одной стороны как страну древнейшей культуры, и с другой стороны, как динамичную страну с очень быстро и интересно развивающейся культурой в разных направлениях, и я уверен, это будет успешный год и в данном контексте" - заявил Георгий Квирикашвили.

Премьер-министр заострил внимание на туризм и отметил, что 2017 год был очень хорошим с точки зрения туризма.

"Количество визитеров превысило 7 миллионов. Туризм остается одной из важнейших движущих сил для инвестиций. Я уверен, что 2018 год будет еще более успешным и в этом направлении" - заявил глава правительства.






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