Квирикашвили: Мы должны превратить Грузию в центр спортивного туризма региона

27.12.2017 20:48 "Мы должны превратить Грузию в центр спортивного туризма региона, тем более что интерес к нашей стране все больше возрастает" - заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Георгий Квирикашвили говорил также о восстановительной работе на уникальных памятниках, и о Франкфуртском книжном фестивале.



"Мы начали восстановительные работы на уникальных памятниках, которые на протяжении десятилетий были заброшены.



В 2018 году Грузия станет главной принимающей страной, почетным гостем на Франкфуртской книжной ярмарке, где мы должны представить нашу страну на очень высоком уровне. Это будет совокупность мероприятий в течение всего года, которые позволят нам позиционировать нашу страну не только в Германии, но и в международном масштабе, с одной стороны как страну древнейшей культуры, и с другой стороны, как динамичную страну с очень быстро и интересно развивающейся культурой в разных направлениях, и я уверен, это будет успешный год и в данном контексте" - заявил Георгий Квирикашвили.



Премьер-министр заострил внимание на туризм и отметил, что 2017 год был очень хорошим с точки зрения туризма.



"Количество визитеров превысило 7 миллионов. Туризм остается одной из важнейших движущих сил для инвестиций. Я уверен, что 2018 год будет еще более успешным и в этом направлении" - заявил глава правительства.















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