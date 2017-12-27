Грузия переходит к новой повестке дня в отношениях с ЕС

27.12.2017 21:29 С нового года Грузия перейдет к новой повестке дня в отношениях с ЕС, которая будет называться «Дорожная карта к Евросоюзу» и которая приведет страну к конечной цели — членству в ЕС. Об этом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил на заседании правительства 27 декабря. Это было первое заседание, которое нынешний кабинет министров провел в обновленном составе, и одновременно последнее заседание уходящего 2017 года.



По его словам, новая повестка дня будет гораздо шире, чем та, что предусмотрена соглашением об ассоциации с ЕС. Вдаваться в подробности этого плана премьер на этот раз не стал.



«Мы начинаем действовать по новой повестке дня, которая будет называться Дорожная карта к Евросоюзу и которая гораздо шире соглашения об ассоциации. Мы уверены, что успешно выполним эту программу», — заявил Квирикашвили.

Он подчеркнул, что конечной целью Грузии было и остаётся полноправное членство в ЕС, и напомнил, что на этом пути страна уже достигла определенных серьезных успехов. Главным достижением уходящего года Квирикашвили назвал безвизовый режим для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны и расценил его как «очень большой политический жест со стороны Евросоюза и выражение доверия к Грузии».



Премьер также сообщил, что не менее главной задачей и целью его правительства остается углубление сотрудничества с США и НАТО.



«Интеграция с НАТО, сотрудничество с США остаются важнейшим приоритетом, и, конечно, в обоих направлениях эти отношения будут углубляться. У нас и здесь есть много успехов», — заявил Квирикашвили.



Напомним, что обновленный состав правительства Грузии парламент страны утвердил на внеочередном пленарном заседании в ночь с 21 на 22 декабря.

















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