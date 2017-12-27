Хундадзе: Мы видим реальные риски того, что в стране увеличится число потребителей наркотиков

27.12.2017 21:49 Семь депутатов парламента Грузии, являющиеся противниками законопроекта о либерализации наркотических средств, требуют рассмотрения этого вопроса сначала в формате большинства, - об этом заявил член парламентского большинства Дмитрий Хундадзе, комментируя этот вопрос.



По словам Хундадзе, часть членов комитета по здравоохранению выступают против принятия этого законопроекта в представленном формате.



«Члены комитета по здравоохранению от большинства против введения декриминализации в такой форме, так как мы видим реальные риски того, что в стране увеличится число потребителей наркотиков. Правовые регуляции должны быть такого рода, чтобы это число не росло. Мы согласны с тем, что ненужно арестовывать, должны быть соответствующие сервисы, правовые регуляции, чтобы не произошла вспышка с точки зрения прироста потребителей наркотиков в стране. Несмотря на то, что заседание комитета все-таки состоялось, оно было проведено с участием членов оппозиции, однако, думаю, в формате большинства нужно прийти к соглашению, чтобы риски были бы минимизированы. Этот законопроект касается не только потребителей наркотиков, а и той огромной части общества, которая не потребляет наркотики. Я и члены той команды, выступающие против этого законопроекта, требуем рассмотрения этого вопроса в формате большинства», - заявил Дмитрий Хундадзе.



Противниками законопроекта являются депутаты – Дмитрий Хундадзе, Коба Нарчемашвили, Коба Накаидзе, Леван Бежанидзе, Дмитрий Мхеидзе, Мириан Циклаури и Илья Накашидзе.















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