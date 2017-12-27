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Вольский: Позиции Народного защитника не должны быть в соответствии с заявлениями оппозиции


27.12.2017   22:10
Член парламентского большинства Гия Вольский считает, что позиции омбудсмена не должны быть в соответствии с заявлениями оппозиции. Это заявление вице – спикер парламента сделал оценив мнения Народного защитника на счет спецоперации в Дуиси.

«Народный защитник изучает вопрос и его замечания и мнения, конечно будут интересны, в том числе и для руководителей правоохранительных структур, которые также детально, скрупулезно изучают вопрос. Чем важнее спецоперация будет проводится с точки зрения безопасности, чем больше будет экономических проектов, тем более острыми и жесткими будут эпитеты и заявления, которые звучат со стороны оппозиции. Заявления Народного защитника не должны им соответствовать и мы надеемся на это», — заявил Гия Вольский в разговоре с Первым каналом.






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