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Вольский: Позиции Народного защитника не должны быть в соответствии с заявлениями оппозиции
27.12.2017 22:10
Член парламентского большинства Гия Вольский считает, что позиции омбудсмена не должны быть в соответствии с заявлениями оппозиции. Это заявление вице – спикер парламента сделал оценив мнения Народного защитника на счет спецоперации в Дуиси.
«Народный защитник изучает вопрос и его замечания и мнения, конечно будут интересны, в том числе и для руководителей правоохранительных структур, которые также детально, скрупулезно изучают вопрос. Чем важнее спецоперация будет проводится с точки зрения безопасности, чем больше будет экономических проектов, тем более острыми и жесткими будут эпитеты и заявления, которые звучат со стороны оппозиции. Заявления Народного защитника не должны им соответствовать и мы надеемся на это», — заявил Гия Вольский в разговоре с Первым каналом.
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