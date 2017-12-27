Менеджер регулирования «Энерго Про Джорджия» - Дай бог, чтобы этот установленный тариф был адекватным

27.12.2017 22:26 Дай бог, чтобы мы ошибались и этот установленный тариф был адекватным, — об этом менеджер регулирования «Энерго Про Джорджия» Илья Матиашвили заявил после заседания НКРЭГ.



На сегодняшнем заседании НКРЭГ поддержал увеличение тарифов для абонентов «Энерго Про Джорджия». Новый тариф вступит в силу с 1 января 2018 года.



По словам Ильи Матиашвили, у них есть много несогласованных вопросов, которые необходимо проанализировать.



«У нас есть много несогласованных вопросов. Исходя из этого, установленный тариф нужно проанализировать, насколько адекватны наши требования. Сейчас будет нецелесообразно говорить о тарифах, потому, что было четырехчасовое заседание, и мы ставили много вопросов. Мы не говорим, что мы требовали больше. Мы говорим, что у нас есть несогласованные вопросы. Дай бог, чтобы мы ошибались и этот установленный тариф был адекватным», — заявил Матиашвили.





























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