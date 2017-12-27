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Комитет по здравоохранению поддержал законопроект о наркополитике в первом чтении
27.12.2017 22:55
Комитет по здравоохранению поддержал законопроект о наркополитике в первом чтении
Парламентский комитет по вопросам здравоохранения поддержал законодательный пакет о либерализации наркополитики на уровне принципов.
На сегодняшнем заседании комитета, кроме неправительственного сектора и непарламентской оппозиции, присутствовали и представители духовенства, которые предлагали не принимать законопроект в ускоренном порядке и обсудить поправки вместе с общественностью.
Законодательный пакет, который инициирован правящей командой, на заседании комитета по вопросам здравоохранения поддержали пять из девяти депутатов. На заседании не присутствовали 7 членов комитета, которые выступают против вопроса.
Поправки, с одной стороны, предусматривают либерализацию наркополитики в Грузии, но, с другой стороны, ужесточают уголовную ответственность в отношении наркореализаторов.
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