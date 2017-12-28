Литва рассматривает несколько версий для официального названия Грузии

28.12.2017 14:27 Спикер Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что в 2018 году, по случаю 100-летия воссоздания литовской государственности, Литва могла бы узаконить аутентичное название Грузии, сообщает BALTNEWS.lt со ссылкой на информацию гостелерадиовещателя LRT.



Специалисты литовского языка считают, что новое название Грузии могло бы звучать на литовском языке как Картвелия, Картвела, Сакартвелия, Сакартвела.



Дискуссии о новом названии Грузии идут в Литве уже 10 лет.



Новый председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис поддержал инициативу председателя Сейма и заявил, что ожидает официального предложения из Сейма или министерства иностранных дел. При этом он отметил, что в случае, если будет одобрено новое название, оно будет употребляться вместе со старым как второй вариант.



Ранее сообщалось, что президент Грузии Георгий Маргвелашвили попросил литовских журналистов, прибывших в Тбилиси для знакомства со страной, называть его страну в своих текстах "Георгией" или "Сакартвело.















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