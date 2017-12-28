Россия надеется полностью взять Грузию на экономический крючок

28.12.2017 14:29 Россия надеется, что в 2018 году удастся продолжить восстановление отношений с Грузией и закрепить успехи в экономическом и торговом сотрудничестве, - об этом «Известиям» заявил заместитель министра иностранных дел РФ, статс-секретарь Григорий Карасин.



Он пояснил, что за 2017 год Россия заняла второе место среди торговых партнеров Грузии (товарооборот вырос более чем на 30%), и рассказал о некоторых проектах, которые помогут укреплению двусторонних связей.



Тенденция к нормализации российско-грузинских контактов наметилась несколько лет назад, «когда партия Михеила Саакашвили проиграла парламентские выборы и было сформировано новое правительство страны». Григорий Карасин подчеркнул, что после этого общими усилиями Москве и Тбилиси удалось «добиться заметных результатов в сферах торговли и транспорта, укрепить гуманитарные связи».

«В частности, только в 2017 году двусторонний товарооборот вырос более чем на 30%. Россия стала вторым по важности торговым партнером Грузии и главным рынком сбыта ее продукции, прежде всего вина», — сказал высокопоставленный дипломат.



За ростом взаимной торговли последовало увеличение транспортных перевозок между двумя странами. На данный момент на российско-грузинской границе работает только один контрольно-пропускной пункт в Верхнем Ларсе, на который приходится большая нагрузка. Из-за этого на границе можно провести много часов томительного ожидания. Замминистра отметил, что Москва намерена решить эту проблему.



«Сейчас готовится масштабная реконструкция пропускного пункта «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. Эта мера призвана облегчить наземное сообщение между нашими странами», — рассказал Григорий Карасин.



Дипломат выразил надежду, что «в будущем году удастся развить эти позитивные тенденции», а также добавил, что Москва готова к «всестороннему практическому сотрудничеству» и рассчитывает «на адекватную реакцию грузинской стороны».



«При этом не закрываем глаза на очевидные трудности, отсутствие дипотношений и геополитические тенденции в регионе Южного Кавказа», — заключил Григорий Карасин.















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