Украина и Турция в обозримом будущем не станут членами ЕС - глава МИД Германии

28.12.2017 14:35 Украина и Турция в обозримом будущем не станут членами Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в интервью медиагруппе Funke, передает ТАСС.



"Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС", - сказал он.



При этом министр выступил за поиск "альтернативных форм более тесного сотрудничества" с этими странами. По его мнению, примером таких отношений может стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается добиться с Лондоном. "Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции", - пояснил Габриэль.



Говоря о развитии сотрудничества с Турцией, он не исключил, что в итоге можно будет прийти к "более тесной форме таможенного союза". "Но это невозможно до тех пор, пока ситуация в Турции не изменится", - подчеркнул глава германского МИД.



Отношения Германии и Турции в последнее время омрачены многочисленными задержаниями немецких граждан, подозреваемых в связях с террористическими организациями и в попытке организации государственного переворота. По данным германского МИД, всего в Турции в местах лишения свободы содержатся более 50 граждан ФРГ.















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