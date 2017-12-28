Грузия намерена развивать цифровую таможню

28.12.2017 14:45 Министр финансов Мамука Бахтадзе лично ознакомился с деятельностью таможенной инфраструктуры, экономических зон оформления, и сервис центров услуг в Западной Грузии. В информации, распространенной Министерством финансов говорится, что министр находился в таможенно-пропускном пункте "Сарпи" и экономической зоне оформления Адлиа, где детально ознакомился с тем, насколько эффективно осуществляется охрана экономических границ страны, насколько комфортны таможенные процедуры, как для физических лиц, так и транспортных средств.



В сервис центре Батуми, и экономической зоне оформления Поти Мамука Бахтадзе ознакомился с теми электронными сервисами, которые предлагает налогоплательщикам Служба доходов Министерства финансов.



Министр финансов еще раз отметил, что с будущего года будут сделаны значительные шаги с точки зрения развития цифровой таможни, в результате которой будет возможно электронно поставлять налогоплательщикам все сервисы, существующие на таможне, что значительно сократит расходы налогового/таможенного администрирования, как для граждан, так и бизнес сектора.



"Сегодня мы ознакомились с услугой, и теми продуктами, которые мы предложили нашим потребителям в текущем году. Кроме того, заслушали инициативы сотрудников, как можно еще больше усовершенствовать нашу услугу, а также ознакомили их с реформами, которые внедрим в будущем году.



Особое внимание было заострено на идею цифровой таможни. Позитивный факт что количество услуг в наших сервис-центрах в процентном соотношении увеличивается. Параллельно мы должны продолжить внедрение новых, и улучшение качества существующих сервисов"- заявил министр финансов.



По словам Мамуки Бахтадзе, наряду с реформами в 2018 году планируются очень важные изменения в качественной части, чтобы существующие процессы стали более современными, услуги были ориентированы на поставку потребителям комфортных и доступных сервисов с целью максимальной экономии времени и материальных ресурсов.

















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