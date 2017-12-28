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Политические отношения между Грузией и Россией по-прежнему находятся в тупике - Абашидзе


28.12.2017   15:53
«Политические отношения между Грузией и Россией по-прежнему находятся в тупике», — об этом спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе рассказал в интервью изданию «Известия».

«В экономическом плане мы сделали важные шаги для восстановления торговли и активизации транспортных коммуникаций. Растет число российских туристов, приезжающих в Грузию, — более миллиона россиян, к которым у нас хорошее отношение, посетили страну в 2017 году. Гражданам России виза не нужна для поездок в Грузию. В преддверии Нового года всегда есть желание быть оптимистом, но что касается политических отношений, они, к сожалению, по-прежнему находятся в тупике. Но мы хотели бы в будущем году найти какие-то пути выхода из заколдованного круга, в котором оказались наши отношения», — заявил Зураб Абашидзе.






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