ЕНД призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкиси

28.12.2017 15:55 «Единое национальное движение» призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкиси.



По словам Нугзара Циклаури, общественность пока не получила ответы на вопрос, как попал Ахмед Чатаев в Грузию и какие факты подтверждают, что у 18-летнего раненого молодого человека была связь с ним.



В «Едином национальном движении» заявляют, что у государства есть легитимное право использования силы, однако не должно быть превышений и не должны быть нарушено фундаментальное право гражданина на жизнь.



По словам Нугзара Циклаури, в случае если правительство не обнародует информацию о событиях последний дне и оставить вопросов без ответов, появится подозрение, что Служба государственной безопасности действует в сговоре с Россией, что позволяет террористическим группам укрепиться внутри страны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

