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ЕНД призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкиси
28.12.2017 15:55
«Единое национальное движение» призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкиси.
По словам Нугзара Циклаури, общественность пока не получила ответы на вопрос, как попал Ахмед Чатаев в Грузию и какие факты подтверждают, что у 18-летнего раненого молодого человека была связь с ним.
В «Едином национальном движении» заявляют, что у государства есть легитимное право использования силы, однако не должно быть превышений и не должны быть нарушено фундаментальное право гражданина на жизнь.
По словам Нугзара Циклаури, в случае если правительство не обнародует информацию о событиях последний дне и оставить вопросов без ответов, появится подозрение, что Служба государственной безопасности действует в сговоре с Россией, что позволяет террористическим группам укрепиться внутри страны.
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