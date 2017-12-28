Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЕНД призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкиси


28.12.2017   15:55
«Единое национальное движение» призывает правительство обнародовать детали о спецоперации в Панкиси.

По словам Нугзара Циклаури, общественность пока не получила ответы на вопрос, как попал Ахмед Чатаев в Грузию и какие факты подтверждают, что у 18-летнего раненого молодого человека была связь с ним.

В «Едином национальном движении» заявляют, что у государства есть легитимное право использования силы, однако не должно быть превышений и не должны быть нарушено фундаментальное право гражданина на жизнь.

По словам Нугзара Циклаури, в случае если правительство не обнародует информацию о событиях последний дне и оставить вопросов без ответов, появится подозрение, что Служба государственной безопасности действует в сговоре с Россией, что позволяет террористическим группам укрепиться внутри страны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия получит от ЕС 48 млн евро на реформы
Грузия на 22 месте среди 109 стран в рейтинге налогового законодательства
Georgian Airways с марта будет выполнять рейсы на 8 новых направлениях
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазская сторона освободила еще одного грузина
Проживающих в Абхазии россиян обеспечат медпомощью
Георгий Лукава заявляет, что он не виновен в том, в чем его обвиняла абхазская сторона
Из сухумской тюрьмы освобожден задержанный семь лет назад Георгий Лукава
Грузия готова помочь международным организациям в борьбе с мраморным клопом в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В ЕНД напомнили правительству Грузии о России
Вслед за светом в Грузии подорожала вода
Адвокат Афгана Мухтарлы – Показания свидетелей противоречивы
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна