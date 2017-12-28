Вано Мерабишвили отказано в условно-досрочном освобождении

28.12.2017 16:17 Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии 25 декабря этого года отказало в условно-досрочном освобождении Вано Мерабишвили — бывшему главе МВД и премьер-министру в правительстве третьего президента Михеила Саакашвили. Соответствующий документ, адресованный на имя директора тюрьмы, в которой отбывает наказание Мерабишвили, сегодня опубликовал на своей странице в фейсбуке бывший глава пресс-службы МВД Грузии Гурам Донадзе.



Ситуацию прокомментировал адвокат Мерабишвили Гергий Чивиашвили.



Адвокат считает своего подзащитного политическим заключенным и уверен, что власти специально отказывают ему в условно-досрочном освобождении. Чивиашвили ссылается на заявление министра юстиции Грузии Теи Цулукиани, которая в день вынесения решения Европейского суда по правам человека по делу Мерабишвили, сказала, что экс-глава МВД Грузии продолжит сидеть в тюрьме.



«Как видно, власти не собираются освобождать Мерабишвили несмотря на то, что существует решение Большой палаты Страсбургского суда. В принципе, это было ожидаемо, потому что мы видели заявления, сделанные в парламенте, видели заявления премьер-министра, госпожи Теи Цулукиани. Видмо, для этих людей решение Страсбургского суда ничего не означает. К сожалению, наша страна может оказаться в плохой ситуации в том плане, что комитет министров Совета Европы может наложить и санкции», — сказал Чивиашвили в интервью телекомпании «Рустави-2».



Мерабишвили был задержан в мае 2013 года.



В настоящее время он отбывает наказание по пяти уголовным делам: незаконное возвращение государству частного винного завода «Акура» в городе Телави в 2004 году, организация убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года и дело об избиении депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили в 2005 году.



По делу об избиении Гелашвили Мерабишвили отбывает самый большой срок в тюрьме. В сентябре 2016 года Тбилисский суд приговорил его к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы. В ноябре 2017 года исполнилось 4 года и 6 месяцев с тех пор, как Мерабишвили сидит в тюрьме. Это составило 2/3 тюремного срока от присужденных ему 6 лет и 9 месяцев, что по грузинскому законодательству дает ему право на условно-досрочное освобождение.



Кроме того, 28 ноября 2017 года Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) оставила в силе решение низшей инстанции, установившей, что предварительное заключение Мерабишвили в декабре 2013 года было использовано как средство оказания на него давления.



Страсбургский суд установил нарушение в отношении Мерабишвили статьи 18 Европейской конвенции по правам человека — «Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены».



Речь идет об инциденте, связанном с тайным вывозом Мерабишвили из места лишения свободы ночью 14 декабря 2013 года для встречи с главным прокурором — на тот момент этот пост занимал Отар Парцхаладзе.



На данный момент в суде на рассмотрении находится еще одно уголовное дело против Мерабишвили, касающееся разгона акции оппозиции и погрома в телекомпании «Имеди» 7 ноября 2007 года.



16 декабря девять депутатов Европарламента, в том числе председатель комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макалистер, направили обращение президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, премьеру Георгию Квирикашвили и председателю парламента Ираклию Кобахидзе, в котором призвали освободить Мерабишвили.















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