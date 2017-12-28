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ЕС выделил Грузии 140 млн лари в поддержку реформ


28.12.2017   17:29
На основании общего признания продвижения вперед в плане реформ в 2017 году, Евросоюз (ЕС) выделил Грузии помощь в виде гранта в общем объеме 140 млн лари (48.1 млн евро).

По информации представительства ЕС в Грузии, реформы охватили следующие сферы: торговля и развитие бизнеса, профессиональное образование и трудоустройство, сельское хозяйство и интеграция вынужденно перемещенных лиц. Помощь также выделена на развитие сферы правосудия, публичного администрирования, управления публичными финансами и региональной политики Грузии.

Средства выделяются в рамках программы бюджетной помощи ЕС.

Бюджетная помощь – это инструмент сотрудничества ЕС, которая предполагает прямое перечисление средств в госбюджеты стран-партнеров. Средства выделяются ежегодно и только в том случае, если достигнуты предварительно согласованные результаты.






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