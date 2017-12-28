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Рекс Тиллерсон: Сегодня у США плохие отношения с Россией, которая вторглась в Грузию


28.12.2017   17:43
«Я горжусь нашей дипломатией», — так озаглавлено письмо государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованное в The New York Time.

Глава внешнеполитического ведомства США подвел итоги 2017 года. По мнению Тиллерсона, главными вызовами года для США были Северная Корея, борьба с международным терроризмом и Россия.

«Что касается России, то у нас нет иллюзий относительно того режима, с которым мы имеем дело. Сегодня у США плохие отношения с усиливающейся Россией, которая за последнее десятилетие осуществила вторжение на территорию соседних стран: Грузии и Украины, и которая подрывает суверенитет западных государств, вмешиваясь в наши выборы.Назначение бывшего американского представителя в НАТО Курта Волкера специальным представителем по Украине является отражением нашего стремления восстановить суверенитет и территориальную целостность этой страны. В отсутствие мирного урегулирования ситуации в Украине, которое должно начаться с выполнения Россией Минских соглашений, возврата к нормальным отношениям с Москвой не будет», — пишет Рекс Тиллерсон.







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