|
МИД Австрии высказал соболезнования в связи с кончиной Константина Залдастанишвили
28.12.2017 17:49
Внешнеполитическое ведомство Австрии выражает соболезнования в связи с кончиной посла Грузии в Австрии и ОБСЕ Константина Залдастанишвили. Генеральный секретарь МИД Австрии Михаэль Линхарт вспоминает Залдастанишвили как дорогого коллегу.
«Хочу выразить глубокое уважение перед его профессионализмом и особенной и дружественной личностью. Благодарю тебя, Константин, за твою дружбу», написал Линхарт в социальной сети «Твиттер».
Управляющий директор агентства развития Австрии Мартин Ледолтер говорит, что Залдастанишвили был большим другом Австрии.
«Хочу высказать большое сожаление от своего имени и Агентства развития Австрии», — пишет Ледолтер.
25 декабря в Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили. Он был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Константина Залдастанишвили президентским орденом Блистательности за особые заслуги перед отечеством.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна