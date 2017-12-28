МИД Австрии высказал соболезнования в связи с кончиной Константина Залдастанишвили

28.12.2017 17:49 Внешнеполитическое ведомство Австрии выражает соболезнования в связи с кончиной посла Грузии в Австрии и ОБСЕ Константина Залдастанишвили. Генеральный секретарь МИД Австрии Михаэль Линхарт вспоминает Залдастанишвили как дорогого коллегу.



«Хочу выразить глубокое уважение перед его профессионализмом и особенной и дружественной личностью. Благодарю тебя, Константин, за твою дружбу», написал Линхарт в социальной сети «Твиттер».



Управляющий директор агентства развития Австрии Мартин Ледолтер говорит, что Залдастанишвили был большим другом Австрии.



«Хочу высказать большое сожаление от своего имени и Агентства развития Австрии», — пишет Ледолтер.



25 декабря в Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили. Он был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Константина Залдастанишвили президентским орденом Блистательности за особые заслуги перед отечеством.

























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