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МИД Австрии высказал соболезнования в связи с кончиной Константина Залдастанишвили


28.12.2017   17:49
Внешнеполитическое ведомство Австрии выражает соболезнования в связи с кончиной посла Грузии в Австрии и ОБСЕ Константина Залдастанишвили. Генеральный секретарь МИД Австрии Михаэль Линхарт вспоминает Залдастанишвили как дорогого коллегу.

«Хочу выразить глубокое уважение перед его профессионализмом и особенной и дружественной личностью. Благодарю тебя, Константин, за твою дружбу», написал Линхарт в социальной сети «Твиттер».

Управляющий директор агентства развития Австрии Мартин Ледолтер говорит, что Залдастанишвили был большим другом Австрии.

«Хочу высказать большое сожаление от своего имени и Агентства развития Австрии», — пишет Ледолтер.

25 декабря в Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили. Он был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили наградил Константина Залдастанишвили президентским орденом Блистательности за особые заслуги перед отечеством.











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